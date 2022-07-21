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Avrupa Merkez Bankası 11 yıl sonra faiz artırdı

21.07.2022 - 15:20 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası 11 yıl sonra faiz artırdı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, beklentilerin üzerine çıkarak politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0 seviyesine çıkardı. Banka, böylelikle 11 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, 11 yıl aradan sonra politika faizinde artış gerçekleştirdi. Piyasa beklentisi Bankanın faizleri 25 baz puan seviyesinde artırması yönünde olurken; Banka beklentilerin üzerine çıkarak 50 baz puanlık artışa gitti. ECB, böylelikle faizleri yüzde 0 seviyesine çekti. Banka, ana refinansman oranını yüzde 0,50; marjinal borç verme imkanını yüzde 0,75 seviyesine çıkardı.

Avrupa Merkez Bankası, karar metninde gelecek toplantılarda daha çok faiz normalizasyonunun uygun olduğuna işaret ederken; bundan sonraki faiz artışlarının büyüklüğüne toplantıdan toplantıya karar verileceği belirtildi.

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