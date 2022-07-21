Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Temmuz ile biten haftada 714 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Temmuz ile biten haftada 714 milyon dolar artarak 99 milyar 365 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 1 milyar 88 milyon dolar artarak 58 milyar 867 milyon dolardan 59 milyar 955 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 14 Temmuz haftasında 375 milyon dolar azalarak 39 milyar 784 milyon dolardan 39 milyar 409 milyon dolara indi.

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