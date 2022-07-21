  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
‹ Önceki Haber Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Avrupa Merkez Bankası 11 yıl sonra faiz artırdı Avrupa Merkez Bankası 11 yıl sonra faiz artırdı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

21.07.2022 - 15:11
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Temmuz ile biten haftada 714 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Temmuz ile biten haftada 714 milyon dolar artarak 99 milyar 365 milyon dolar oldu.

##$HABER_1474400$##

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 88 milyon dolar artarak 58 milyar 867 milyon dolardan 59 milyar 955 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 14 Temmuz haftasında 375 milyon dolar azalarak 39 milyar 784 milyon dolardan 39 milyar 409 milyon dolara indi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.511 Değişim: -0,55% Hacim : 29.376 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.505 21.07.2022 Yüksek 2.536
Açılış: 2.529
17,7167 Değişim: 0,65%
Düşük 17,5641 21.07.2022 Yüksek 17,7562
Açılış: 17,6017
18,1350 Değişim: 1,17%
Düşük 17,9005 21.07.2022 Yüksek 18,2049
Açılış: 17,9252
979,34 Değişim: 1,99%
Düşük 954,87 21.07.2022 Yüksek 980,48
Açılış: 960,24
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.