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Küresel gıda fiyatları 10 yılın zirvesinde!

07.10.2021 - 14:53
Küresel gıda fiyatları 10 yılın zirvesinde! | Ekonomi Haberleri

FAO, küresel gıda fiyatlarının buğday ve bitkisel yağlara güçlü taleple Eylül 2011'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO), yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 1,2 artış göstererek ortalama 130 puan oldu. Artış oranı geçen yılın eylül ayına göre ise yüzde 32,8 olarak gerçekleşti. Endeks, söz konusu değerle Eylül 2011'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel gıda fiyatlarının buğday ve bitkisel yağlar kaynaklı olmak üzere iki aydır artış göstermesi dikkati çekti.

Tahıl Fiyat Endeksi, yükselen buğday fiyatlarının etkisiyle aylık yüzde 2, yıllık ise yüzde 41 artış gösterdi. Artışta, güçlü talep nedeniyle ihracat olanaklarının daralması etkili oldu.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi palmiye yağında güçlü küresel ithalat talebi ve Malezya'daki iş gücü eksikliğine ilişkin endişeler nedeniyle aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 60 artış kaydetti.

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Şeker Fiyat Endeksi, dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Brezilya'daki olumsuz hava koşullarına ilişkin endişelerle ağustos ayına göre yüzde 0,5 artarken, yıllık yüzde 53,5 yükseldi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi güçlü ithalat talebiyle yüzde 1,5 artarken, Et Fiyat Endeksi'nde aylık bazda değişiklik görülmedi. Raporda değerlendirmelerine yer verilen FAO Kıdemli Ekonomisti Abdolreza Abbassian, "Başlıca tahıllar arasında talebin hızla yükselen fiyatlara karşı test edilmesi gerektiğinden, buğday önümüzdeki haftalarda odak noktası olacak." ifadesini kullandı.

Bu arada FAO, eylül ayı bülteniyle Gıda Fiyat Endeksi verilerinde revizyona gitti. Buna göre, Mayıs 2021'de 127,9 puan olan endeks, haziranda 125'e, temmuzda 124,4'e gerilerken ağustosta 128,5 değerine yükseldi.

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı. Rapora göre, 2021'de küresel tahıl üretimi 2 milyar 800 milyon tona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacak. FAO, ağustosta söz konusu üretimin 2 milyar 788 milyon tona ulaşacağını öngörmüştü.


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