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TOGG'un prototip test süreçleri planlandığı gibi sürüyor

07.10.2021 - 13:35
TOGG'un prototip test süreçleri planlandığı gibi sürüyor | Ekonomi Haberleri

TOGG, prototip test süreçleri planlar doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aracın aerodinamik ve aeroakustik testlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

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Söz konusu paylaşımda, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi. #TOGG" ifadesine yer verildi.

Öte yandan paylaşımda, içerisinde çalışanların ve beyaz-siyah renkleriyle dikkati çeken bir TOGG'un olduğu fotoğrafa yer verildi.


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