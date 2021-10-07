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Bitcoin fiyatları zirvede! Yıl sonu 80 bin dolar beklentisi tazelendi

07.10.2021 - 15:48
Bitcoin fiyatları zirvede! Yıl sonu 80 bin dolar beklentisi tazelendi | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları, bugün yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesini görürken; Ethereum fiyatları da 3 haftanın zirvesine yakın seviyelerde hareket ediyor. Huobi Türkiye Araştırma Müdürü Süllü, “Bir süredir piyasa getirisinin altında seyreden BTC fiyatları yeniden hızlı bir yükseliş yapması sonucu sene sonu 80 bin dolar beklentilerini tazeledi” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Ekim ayı işlem günü kapanışlarını değer kazancıyla tamamlayan Bitcoin fiyatları, bugünkü işlemlerde en yüksek 55 bin 724 dolar seviyesine kadar yükselerek 12 Mayıs tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesini gören işlem hacmi en yüksek kripto para birimi Bitcoin, gün içerisinde en düşük 53 bin 832 seviyesini görürken, saat 15.26 itibarıyla yüzde 1,75 oranında düşüşle 53 bin 928 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Önceki günlerde yine Çin’den gelen kripto para madenciliği ile ilgili kötü Haber sonrası kripto para piyasalarında adeta deprem havası yaşanırken, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın kripto para birimleri ile ilgili ‘yasaklama olmayacak' sözleri sonrası piyasalar rahatladı ve sonrasında yeniden hareketlenmişti.

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Ethereum (ETH) fiyatları ise, dün gördüğü 16 Eylül tarihinden beri en yüksek seviyelerdeki seyrini bugün de sürdürürken; şu dakikalarda yüzde 0,20 oranında düşüşle 3 bin 555 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ethereum gün içerisinden en düşük 3 bin 473 doları, en yüksek ise 3 bin 614 dolar seviyesini gördü. 

BİTCOİN YIL SONU 80 BİN DOLAR BEKLENTİSİNİ TAZELEDİ
Beste Naz Süllü – Huobi Türkiye Araştırma Müdürü

Bitcoin (BTC), dün hızlı bir yükselişle 55 bin 800 dolar seviyesini test etti, ancak bu bölgeyi kırmakta başarılı olamadı. Bir süredir dominans olarak pazar payı yüzde 42’lerde kalan Bitcoin fiyat artışı sonrası dominans’ını yüzde 45’e çıkardı.

Bir süredir piyasa getirisinin altında seyreden BTC fiyatları yeniden hızlı bir yükseliş yapması sonucu sene sonu 80 bin dolar beklentilerini tazeledi. Açgözlülük endeksinde durum piyasanın satın alma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Cüzdanlarda durum ise, birikimin deva ettiğini gösteriyor.

ABD’de yarın gelecek olan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazanç verileri kripto paraların seyri açısından önemli olacak. Verilerin beklentilerden olumlu gelmesi erken faiz artırımı veya tapering (varlık alımı azaltımı) konularını gündeme getirebilir. Bu durumda riskli varlıklara satış gelebilir.

Bitcoin’de 53 bin dolar seviyesi yakın deste olurken, hareketin başladığı ve ana destek olan 47 bin 500 dolar seviyesi majör destek olarak bulunuyor. Bu destekler test edilip aşağı kırılmazsa Bitcoin’de 58 bin dolar seviyeleri test edilebilir.

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