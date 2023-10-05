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KKM'den çıkış sürüyor

05.10.2023 - 14:38 | Son Güncelleme :
KKM'den çıkış sürüyor | Ekonomi Haberleri

Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşe geçti.

Kur Korumalı Mevduat'a olan ilgi bu hafta da düştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre KKM ve katılma hesaplarındaki para 3 trilyon 304 milyar liradan 3 trilyon 303 milyar liraya geriledi.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 858 milyar TL'den 10 trilyon 687,3 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 334 milyar TL'den 13 trilyon 310 milyar TL'ye indi.

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Tüketici kredileri 1 trilyon 441 milyar TL'den 1 trilyon 449 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 937,6 milyar TL'den 965,4 milyar TL'ye çıktı.

 


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