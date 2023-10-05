  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Merkez Bankası'nın rezerv rakamları açıklandı
‹ Önceki Haber KKM'den çıkış sürüyor KKM'den çıkış sürüyor Sonraki Haber › 3 şirket daha halka arz oluyor 3 şirket daha halka arz oluyor

Merkez Bankası'nın rezerv rakamları açıklandı

05.10.2023 - 16:30 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'nın rezerv rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Eylül ile biten haftada 3 milyar 300 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Eylül ile biten haftada 3 milyar 300 milyon dolar azalarak, 122 milyar 203 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 236 milyon dolarlık azalışla 83 milyar 811 milyon dolardan 81 milyar 575 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 29 Eylül haftasında 1 milyar 63 milyon dolar azalarak 41 milyar 692 milyon dolardan 40 milyar 629 milyon dolara indi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.463 Değişim: -0,29% Hacim : 49.113 Mio.TL Son veri saati : 11:56
Düşük 8.398 06.10.2023 Yüksek 8.511
Açılış: 8.410
27,6251 Değişim: 0,26%
Düşük 27,4547 06.10.2023 Yüksek 27,7841
Açılış: 27,5526
29,1676 Değişim: -0,05%
Düşük 28,9652 06.10.2023 Yüksek 29,3034
Açılış: 29,1835
1.618,22 Değişim: 0,36%
Düşük 1.608,00 06.10.2023 Yüksek 1.628,37
Açılış: 1.612,46
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.