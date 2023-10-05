Bakan Bolat açıkladı: Otomotivde indirimler var, emlakta da yüksek fiyat köpüğü kalktı | Politika Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat otomotiv ve emlak piyasasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Bolat, otomotivde yüzde 15'e varan düşüşler olduğunu ve kampanyalar yapıldığını söyledi. Ayrıca Bolat, emlak alanında da satış fiyatlarındaki köpüğün ortadan kalktığını gözlemlediklerini belirtti. Bolat, marketlerden de indirim beklediklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "(Aldığımız kararla) Çok ciddi bir rahatlama sağlandı. Oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15’e varan düşüşler var. Bayiler artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı. Bayiler de kampanyalara başladı. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız. Bu piyasaların düzelmesi için rasyonel ve istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek" ifadesini kullandı.

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"EMLAKTA DA BALON KALKTI"

Bolat "Emlakta da ciddi anlamda satış fiyatlarında köpüğün ortadan kalktığını gözlemliyoruz, piyasayı denetliyoruz. Gıda perakendecileri ile de toplantılar yaptık. Onların da uygulamaları ile alakalı yanlış bulduklarımız noktasında denetimlerimizi arttırdık. Onlardan da indirim bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bütün marketlerden büyük bir indirim kampanyası bekliyoruz" dedi.

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