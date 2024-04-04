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KKM'de düşüş sürüyor

04.04.2024 - 14:41 | Son Güncelleme :
KKM'de düşüş sürüyor | Ekonomi Haberleri

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki miktarda düşüş sürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının 29 Mart'ta biten haftada 2 trilyon 288,3 milyar TL'den 2 trilyon 276,5 milyar TL'ye gerilediğini açıkladı.

Aynı haftada krediler 12 trilyon 710,9 milyar TL'den 12 trilyon 876,7 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 15 trilyon 507,2 milyar TL'den 15 trilyon 461,3 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 611,8 milyar TL'den 1 trilyon 623,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 322,2 milyar TL'den 1 trilyon 376,6 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar ise 194,8 milyar TL'den 197,5 milyar TL'ye yükseldi.


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