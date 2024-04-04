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Henüz 19 yaşında ama dünyanın en zenginleri arasında... İşte en genç milyarderler

04.04.2024 - 16:09 | Son Güncelleme :
Henüz 19 yaşında ama dünyanın en zenginleri arasında... İşte en genç milyarderler | Ekonomi Haberleri

Önde gelen şirketlerin varisleri, henüz genç yaşta milyarderler kulübüne girebiliyorlar. Forbes'in yayınladığı listede bu yıl dünyanın en genç milyarderleri belli oldu. Bu yıl 19 yaşındaki zenginlerin listeye girmesi göze çarpıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Forbes'in 2024 yılı en zengin kişiler listesi açıklandı. Bu yıl birbirinden genç milyarderler listeye girmesi göze çarpıyor. 22 yaşında ve daha küçük yaşta tam 7 zengin listeye girdi. Dünyanın en genç milyarderi ise 19 yaşında oldu. 

REMI DASSAULT 22

Rafale gibi savaş uçaklarının da üreticisi olan Fransız ünlü havacılık şirketi Dassault'un kurucusunun büyük torunu Remi Dassault henüz 22 yaşında. Dassault'un havacılık şirketinde yüzde 4,1, Dassault yazılım şirketinde ise yüzde 2,5 hissesi bulunmakta. Babası Oliver Dassault'un bir helikopter kazasında ölmesiyle servet sagibi olan Remi Dassault'un 2,5 milyar doları var. 

LUCA DEL VECCIO 22

İtalya'nın en zengin kardeşlerinden biri olarak anılan Del Veccio kardeşlerin ortancası olan Luca'nın 4,7 milyar dolar serveti bulunuyor. 22 yaşındaki Luca'nın bünyesinde gözlük markası EssilorLuxottica, sigorta firması Generali, finans şirketleri Mediobanca ve UniCredit gibi şirketlerin de bulunduğu Delfin'de hissesi bulunuyor. Del Veccio'nun kardeşi Clemente ve abisi Leonardo da kendisi gibi milyarder. 

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KIM JUNG-MI 22

Güney Koreli Kim Jung-Mi, oyun firması Nexon'da hissesi bulunuyor. 22 yaşındaki Kim'in 1,4 milyar doları var. Firmanın kurucusu ve Kim'in babası olan Kim Jung-ju, 2022'de 54 yaşında hayatını kaybetmişti. 

KEVIN DAVID LEHMANN 21

Kevin David Lehmann'ın ailesi, Almanya'nın ünlü eczaneler zinciri dm-drogerie markt'ın sahibi. Lehmann'ın babası, henüz Lehmann 14 yaşında iken zincirin yüzde 50 hissesini ona verdi. Avrupa genelinde 4000 dm-drogerie markt mağazası bulunuyor. 21 yaşındaki Lehmann'ın 3.3 milyar doları bulunuyor 

KIM JUNG-YOUN 20

Kim Jung-youn, oyun şirketi Nexon'un sahiplerinden olan Kim Jung-mi'nin kız kardeşi. 20 yaşındaki Güney Koreli Kim'in abisi gibi 1,4 milyar doları var. 

CLEMENTE DEL VECCIO 19

İtalyan Del Veccio kardeşlerin en küçüğü Clemente henüz 19 yaşında. Del Veccio'nun da abisi gibi 4,7 milyar dolar serveti var. Kardeşleri gibi o da Ray-Ban gözlüklerinin üreticisi EssilorLuxottica'nın da aralarında bulunduğu bir dizi şirkette hissesi bulunan holding şirketi Delfin'in yüzde 12,5'ine sahip.

LIVIA VOIGT 19

Listedeki en genç milyarder, 19 yaşındaki Brezilyalı Livia Voigt. Genç milyarder Clemente Del Veccio'dan ay farkıyla küçük. Brezilyalı Voigt, endüstriel makineler üreticisi WEG'in varislerinden. 1,1 milyar dolar serveti olan Voigt, ünivetsitede psikoloji eğitimi alıyor. 


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