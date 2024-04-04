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Yabancılar hisse aldı

04.04.2024 - 16:41 | Son Güncelleme :
Yabancılar hisse aldı | Ekonomi Haberleri

Yurt dışı yerleşiklerin hissede alım yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 29 Mart haftasında 266,7 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 111,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 1,5 milyon dolar olurken, net DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları net 6,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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YABANCILARIN 36,4 MİLYAR DOLARLIK HİSSESİ VAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 69,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 386,1 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 733,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 661,2 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 112,5 milyon dolar seviyesinde açıklandı.


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