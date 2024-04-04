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Küresel piyasalarda bugün... Asya borsaları Fed etkisi ile yükseldi

04.04.2024 - 12:27 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalarda bugün... Asya borsaları Fed etkisi ile yükseldi | Piyasa Haberleri

ABD'nin bu yıl faiz indirimine ilişkin beklentilerin güçlü kalması ve Wall Street borsalarındaki kazanımlar nedeniyle Asya hisseleri Perşembe günü çoğunlukla yükseldi. Ancak ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Fed'in adımları da yakından izleniyor. Avrupa borsaları ise yatay bir seyir izliyor

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 0,8 artışla 39.773,14 puana yükseldi. Sidney'in S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.817,30 puana, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise yüzdde 1,3 artışla 2.742,00 puana ulaştı.

Uzmanlar, Tayvan Semiconductor Manufacturing Co'nun (TSMC) tesislerinin, Çarşamba günü meydana gelen ve en az dokuz kişinin ölümüne neden olan güçlü depremin ardından üretimin durmasına ilişkin endişelerin hafiflediğini söylüyor. Tayvan'da işlemler ulusal tatiller nedeniyle Perşembe ve Cuma günleri kapalıydı.

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AVRUPA BORSALARI YATAY 

Avrupa'nın başlıca borsaları Perşembe günü yatırımcıların küresel faiz oranlarına ilişkin görünümü düşünmesiyle yatay bir seyir izledi. Londra'nın lider önde gelen şirketlerini kapsayan FTSE 100 endeksi sadece yüzde 0,1 artışla 7.947,73 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi 8.151,41 puanda yatay seyrederken, Frankfurt DAX endeksi yüzde 0,1 düşüşle 18.353,88'e geriledi.

ABD BORSALARININ GÖZÜ FED'DE 

Wall Street'te S&P 500 endeksi yüzde 0,1 artışla 5.211,49 puana, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,1 düşüşle 39.127,14 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,2 artışla 16.277,46 puana ulaştı.

Hisse senetleri, kasım ayından mart ayına kadar yüzde 26 oranında artış kaydettikten sonra yükselişini genel olarak yavaşlattı. Oldukça dirençli bir ABD ekonomisinin, Fed'in bu yıl daha önce umduğu kadar çok faiz indirimi yapmasını engelleyebileceğine dair endişeler artıyor. Uzmanlar, hisse senedi fiyatlarının çeşitli önlemlerle pahalılaşması nedeniyle geri çekilmenin gecikmiş olduğunu da söylüyor.

Fed, bu yıl ana faiz oranını üç kez düşürebileceğini, bunun da ekonomi üzerindeki baskıyı hafifleteceğini belirtti. Ancak Fed yetkilileri, bunu ancak enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğini gösteren daha fazla kanıt gelmesi durumunda yapacaklarını söylüyor.

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Cuma günü ABD hükümetinden Mart ayı istihdam piyasasına ilişkin daha kapsamlı bir rapor gelecek. Bu rapor muhtemelen haftanın manşet ekonomik verileri olacak.

Tahvil piyasasında Hazine getirileri düştü. 10 yıllık getiri Salı günü sonunda yüzde 4,36'dan yüzde 34'e geriledi. Fed'in eylemine ilişkin beklentileri daha yakından takip eden iki yıllık getiri %4,70'ten %4,67'ye düştü.

PETROL FİYATLARI 

Enerji ticaretinde, gösterge ABD ham petrolü 4 sent artışla varil başına 85,47 dolara yükseldi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 7 sent artışla varil başına 89,42 dolara yükseldi.


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