  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Kervan Gıda’da üst düzey atama
‹ Önceki Haber Apple personelini ofislere çağırdı Apple personelini ofislere çağırdı Sonraki Haber › Egeli - Egesan'ın çoğunluk hissesini satın aldı Egeli - Egesan'ın çoğunluk hissesini satın aldı

Kervan Gıda’da üst düzey atama

16.08.2022 - 14:53
Kervan Gıda’da üst düzey atama | Ekonomi Haberleri

Kervan Gıda, iki önemli atamayı duyurdu. Buna göre şirkette Oğuz Ay ve Türkşad Salihoğulları, Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla görevlerine başladı.

Kervan Gıda, gelişen operasyonel yapısı ve büyüyen hedeflerine paralel olarak organizasyonel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdı. Son olarak şirketin büyüyen hedef ve iş hacmine paralel organizasyonel değişikliklere iki genel müdür yardımcısı ataması eklendi.

OĞUZ AY, GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINA TERFİ ETTİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kervan Gıda’da Pazarlama ve Strateji Grup Başkanı olarak görev yapan Oğuz Ay, görev değişikliği ile Satış, Pazarlama, Kalite ve Stratejiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandı. Hızlı tüketim sektöründe farklı firmalarda uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmış olan Oğuz Ay, 2017 yılından bu yana Kervan Gıda’da görevine devam ediyor. Şirketin Polonya’da üretim yapan ZPC Otmuchow’ın hisselerini satın almasından sonra şirketin icra kurulu üyesi olarak da görev yapan Oğuz Ay, şirketin global satış ve pazarlama stratejisinin yapılandırılmasında önemli sorumluluklar üstlendi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

30 yılı aşkın deneyimiyle sektörün önemli firmalarında üst düzey yöneticilik yapan Türkşad Salihoğulları Kervan Gıda Operasyon Grup Başkanlığı, Mali İşler Direktörlüğü Finansal Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ile Bilgi Teknolojileri Kıdemli Yöneticiliğinden Sorumlu Genel Müdür yardımcısı olarak görevine başladı.

İş hayatına finans sektöründe başlayan Salihoğlu, 30 yılı aşan kariyeri süresince Türkiye’nin önemli gıda firmalarında çalışma olanağı buldu. Evli ve iki çocuk babası olan Salihoğlu, çeşitli kurumlarda yönetim ve icra kurulu üyesi olarak da sorumluluk aldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.913 Değişim: 1,96% Hacim : 65.909 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.773 16.08.2022 Yüksek 2.913
Açılış: 2.862
17,9595 Değişim: 0,01%
Düşük 17,9372 16.08.2022 Yüksek 17,9757
Açılış: 17,9581
18,2820 Değişim: 0,15%
Düşük 18,1866 16.08.2022 Yüksek 18,3164
Açılış: 18,2539
1.025,90 Değişim: -0,19%
Düşük 1.023,32 16.08.2022 Yüksek 1.029,91
Açılış: 1.027,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.