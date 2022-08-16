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Apple personelini ofislere çağırdı

16.08.2022 - 14:44
Apple personelini ofislere çağırdı | Ekonomi Haberleri

Apple, koronavirüs pandemisi nedeniyle evden çalışma sistemine geçen personelini haftada 3 gün ofislere gelmeleri konusunda bilgilendirdi.

Apple'da Eylül ayından itibaren ofise dönüşler başlıyor. Apple'ın Kaliforniya'daki genel merkezinde çalışanlara bilgilendirme yapıldı. Buna göre Eylül ayından itibaren haftada 3 gün çalışanlar ofise gelecek ve hibrit çalışma gerçekleştirecek.

APPLE YÜZ YÜZE ÇALIŞMA PRENSİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Apple bu kararla personelini ofise gelmesini ve yüz yüze çalışma sisteminin devam etmesini istiyor. Çalışanlara yapılan bilgilendirmede, Apple kültürünün ağırlıklı olarak yüz yüze toplantı ve demolar içerdiğini bundan dolayı da çalışanların fiziki olarak ofislerde bulunması gerektiğini açıkladı.

HAFTADA 2 GÜN OFİSE GİDİYORLARDI

Apple çalışanları yaz ayları boyunca 2 gün ofisten çalışıyordu.


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