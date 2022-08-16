  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Egeli - Egesan'ın çoğunluk hissesini satın aldı
‹ Önceki Haber Kervan Gıda’da üst düzey atama Kervan Gıda’da üst düzey atama Sonraki Haber › Siemens 22 milyar Euro gelir elde etti Siemens 22 milyar Euro gelir elde etti

Egeli - Egesan'ın çoğunluk hissesini satın aldı

16.08.2022 - 14:59
Egeli - Egesan'ın çoğunluk hissesini satın aldı | Ekonomi Haberleri

Swarovski ailesine ait Tyrolit, Egeli-Egesan Grup'un çoğunluk hissesini satın aldı.

Tyrolit, küresel aşındırıcı pazarındaki konumunu daha da güçlendirmek Türkiye ve Orta Doğu bölgesinde hızlı büyüyen pazarlarda daha güçlü yer bulabilmek için Türk şirketi Egeli - Egesan Grup'un büyük hissesini satın aldığını duyurdu. Aşındırıcı ve bileyici takımlar ve inşaat sektörü için makine üreten Avusturyalı Tyrolit, 1919 yılında Daniel Swarovski tarafından kurulmuş ve halen yüzde 100 aile şirketi. Tyrolit, 5 kıtada, 11 ülkede ve 29 üretim tesisinde yaklaşık 4 bin 600 çalışan ile faaliyet gösteriyor.

THOMAS FRİESS: "BÜYÜYEN PAZARLARA ERİŞİM İMKANI SAĞLAYACAK"

Satın alma ilgili Tyrolit'in CEO'su Thomas Friess “Egeli - Egesan gibi stratejik önemde bir aşındırıcı üreticisinin çoğunluk hissesini alabildiğimiz için çok memnunuz. Bu ortaklık, rekabet yeteneğimizi güçlendirecek ve Türkiye ve Orta Doğu bölgesinde hızlı büyüyen pazarlara erişim imkanı sağlayacak. Şirketlerin Türkiye’de bulunduğu lokasyon bize farklı coğrafyalara ulaşmak için harika bir altyapı sunuyor. Bunu Tyrolit, teknolojisi, üretim bilgisi ve yenilikçi gücüyle birleştirerek çok yakın zamanda Türkiye ve Orta Doğu pazarındaki müşterilerimizle karşılıklı fayda sağlayacağımız bir tablo oluşturacağız. Aşındırıcı teknolojisinde küresel bir lider olarak, bölgedeki müşterilerimize eksiksiz bir ürün gamıyla, tek bir lokasyondan hizmet verecek ve kullanıcıların üretim maliyet ve süreçlerini iyileştirmelerine destek olacağız” şeklinde ifade etti.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

DİDEM EGELİ: "STARETEJİK ORTAKLIĞIMIZ GURUR VERİCİ"

Egeli - Egesan Yönetim Kurulu Başkanı Didem Egeli “Büyük emek, gayret ve yatırımla var ettiğimiz Egeli - Egesan Grup şirketlerinin, dünyanın önde gelen aşındırıcı üreticilerinden Tyrolit, ile geliştirdiği stratejik ortaklık gurur verici. Tyrolit,’in Egeli - Egesan’a yaptığı bu büyük yatırımı; kaliteli ürün geliştirme, üretme ve pazara sunma başarımızın bir yansıması olarak değerlendiriyorum” dedi.

CEMİL ÇALDAĞ: "ORTAKLIĞIMIZ YOĞUN REKABET VE KRİZ DÖNEMİNDE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Egeli - Egesan Genel Müdürü Cemil Çaldağ ise “Egeli - Egesan Grup, kesme ve taşlama taşları, flap diskler ve aşındırıcı bantlar gibi, farklı uygulamalar için aşındırıcı ürünler imalatında faaliyet gösteriyor. Türkiye ve Avrupa pazarlarında köklü bir geçmişe sahibiz. Çerkezköy’deki üretim tesisleri ve İstanbul’daki şirket merkezinde yaklaşık 200 çalışan ile faaliyet gösteriyoruz. Şirketlere ismini veren İlhan Egeli tarafından 50 yıl önce kurulan ve başarıyla bugüne gelen Egeli - Egesan, sektörde marka bilinirliği en yüksek olan işletmeler arasında yer alıyor. Bu stratejik ortaklık, aşındırıcı pazarındaki yoğun rekabet ortamında özellikle de kriz dönemleri için büyük önem taşıyor. Tyrolit, ortaklığı ile birlikte, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümemizi hızlandıracak, artan finansal gücümüzle müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Tyrolit, ürün teknolojisi ve marka gücünü yanımıza alarak, kullanıcılara en doğru aşındırıcı çözümlerini ve en üstün ürünleri sunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.913 Değişim: 1,96% Hacim : 65.909 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.773 16.08.2022 Yüksek 2.913
Açılış: 2.862
17,9350 Değişim: 0,12%
Düşük 17,8970 17.08.2022 Yüksek 17,9532
Açılış: 17,9139
18,2431 Değişim: -0,01%
Düşük 18,2188 17.08.2022 Yüksek 18,2558
Açılış: 18,2453
1.023,36 Değişim: 0,14%
Düşük 1.021,96 17.08.2022 Yüksek 1.025,26
Açılış: 1.021,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.