Kartla harcama miktarı azaldı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aldığı önlemler kredi kartıyla harcamalarda kısa sürede etkisini gösterdi. Temmuz ayının ilk haftası 283.3 milyar lira olan toplam büyüklük, 14 Temmuz itibarıyla 281.5 milyar liraya kadar geriledi. Aynı dönemde, taksitsiz kredi kartı harcamaları da 165.8 milyar liradan 162.1 milyar liraya kadar düştü.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; haziran ayında ekonomi yönetiminin tüketici kredileri ve kredi kartlarına yönelik aldığı tedbirler, kredi kartı harcamalarında etkisini gösterirken, tüketici kredileri bir haftalık daralmadan sonra eski haline döndü. BDDK verilerine göre, 1 Temmuz haftasında tüketici kredileri ile bireysel kredi kartlarının toplamı 1 trilyon 195 milyar liraydı. Tüketici kredilerinin büyüklüğü 912.6 milyar lira, bireysel kredi kartlarının büyüklüğü ise 283.3 milyar liraydı. 8 Temmuz haftasında tüketici kredileri ile bireysel kredi kartlarının büyüklüğü geriledi ve 1 trilyon 192 milyar lira oldu. Tüketici kredilerinin büyüklüğü 909.7 milyar liraya gerilerken, kredi kartlarının büyüklüğü de 282.3 milyar lira oldu. 8 Temmuz haftasındaki gerilemenin önemli bir bölümü ihtiyaç kredilerinden kaynaklandı. 1 Temmuz haftasında 541.3 milyar lira olan ihtiyaç kredilerinin büyüklüğü, 8 Temmuz haftasında 536.8 milyar liraya geriledi.

KREDİ KARTLARI GERİLİYOR

Alınan önlem çerçevesinde kredi kartlarında asgari ödeme şartları da değiştirilmişti. 1 Temmuz haftasında 283 milyar 328 milyon lira olan kredi kartları harcaması, 8 Temmuz haftasında 282 milyar 343 milyon liraya, 14 Temmuz haftasında da 281 milyar 501 milyon liraya geriledi. Kredi kartları taksitsiz kredi kartı harcamalarının önlemlerden daha fazla etkilendi. 1 Temmuz haftasında 165.8 milyar lira olan taksitsiz kredi kartı alışverişleri, 8 Temmuz haftasında 161.3 milyar liraya geriledi. 14 Temmuz haftasında ise sınırlı bir yükselişle 162.1 milyar lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

BDDK’nın 14 Temmuz tarihli haftalık verilerine göre, tüketici kredileri tarafında ise bir haftalık daralma eski haline döndü. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları büyüklüğü 1 Temmuz haftasına dönerek 1 trilyon 195 milyar liraya yükseldi. Tüketici kredileri 913.8 milyar liralık büyüklükle 1 Temmuz haftasını geçti. İhtiyaç kredilerinin büyüklüğü ise 1 Temmuz haftasının bir miktar gerisinde kalsa da 8 Temmuz haftasına göre yükselme gösterdi. 1 Temmuz haftasında 541 milyar 271 milyon lira olan ihtiyaç kredisi büyüklüğü, 8 Temmuz haftasında 536 milyar 781 milyon, 14 Temmuz haftasında da 541 milyar 136 milyon lira oldu.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE FAİZ YÜZDE 35.41

İhtiyaç kredisinde ağırlık faizler yüzde 35.41 düzeyine çıktı. 3 Haziran tarihinde yüzde 30 bandına yükselen ihtiyaç kredilerinin ağırlıklı ortalama faizi 17 Haziran haftasında yüzde 31.82 oldu. 1 Temmuz haftasında yüzde 32.91 olan ağırlıklı ortalama faiz, 8 Temmuz haftasında yüzde 34.15 oldu. 14 Temmuz haftasında da yüzde 35.41’e yükseldi.

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