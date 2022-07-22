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Enflasyon Raporu toplantısı 28 Temmuz'da

22.07.2022 - 14:15
Enflasyon Raporu toplantısı 28 Temmuz'da | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısını 28 Temmuz tarihinde Ankara'da gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-III’ün tanıtımı amacıyla 28 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir.

Toplantı İnternet sitemizde bu sayfadan ve Bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacaktır.

Bilgilendirme toplantısını takip edecek basın mensupları ve ekonomistlerin isimlerini 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 14.00‘e kadar basin@tcmb.gov.tr elektronik posta adresine bildirmeleri gerekmektedir."


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