  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Temmuz altın fiyatları
‹ Önceki Haber E-ticaret pazarı 6 trilyon dolara koşuyor E-ticaret pazarı 6 trilyon dolara koşuyor Sonraki Haber › Enflasyon Raporu toplantısı 28 Temmuz'da Enflasyon Raporu toplantısı 28 Temmuz'da

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Temmuz altın fiyatları

22.07.2022 - 13:03
çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 22 Temmuz güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 984 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1723 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olumuz gelen ekonomik veriler sonrası daha sert agresifleşebileceği beklentisiyle baskı altındaki seyrine devam ediyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1725 dolar seviyesini; en düşük 1712 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,27 oranında yükselişle 1723 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 975 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 978 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 985,38 lira seviyesini, en düşük ise 971,51 lira seviyesini gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:57 itibarıyla yüzde 0,57 oranında yükselişle 984,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1637 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 734 liradan işlem görüyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.517 Değişim: 0,21% Hacim : 28.537 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.498 22.07.2022 Yüksek 2.543
Açılış: 2.524
17,7394 Değişim: 0,17%
Düşük 17,6262 22.07.2022 Yüksek 17,7963
Açılış: 17,7098
18,1725 Değişim: 0,23%
Düşük 17,9826 22.07.2022 Yüksek 18,1922
Açılış: 18,1315
986,27 Değişim: 0,74%
Düşük 971,52 22.07.2022 Yüksek 991,54
Açılış: 979,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.