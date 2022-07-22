çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar? 22 Temmuz güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 984 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1723 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olumuz gelen ekonomik veriler sonrası daha sert agresifleşebileceği beklentisiyle baskı altındaki seyrine devam ediyor. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1725 dolar seviyesini; en düşük 1712 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,27 oranında yükselişle 1723 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 975 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 978 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 985,38 lira seviyesini, en düşük ise 971,51 lira seviyesini gördü.

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Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:57 itibarıyla yüzde 0,57 oranında yükselişle 984,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1637 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 734 liradan işlem görüyor.

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