  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Alman otomotiv devinde flaş istifa
‹ Önceki Haber Kartla harcama miktarı azaldı Kartla harcama miktarı azaldı Sonraki Haber › ‘Hububat Borsası’ İstanbul’a gelebilir ‘Hububat Borsası’ İstanbul’a gelebilir

Alman otomotiv devinde flaş istifa

25.07.2022 - 08:26
Alman otomotiv devinde flaş istifa | Ekonomi Haberleri

Alman üretici Volkswagen’in (VW) CEO’su Herbert Diess istifa etti. Şirketten yapılan açıklamada, 2018’de CEO koltuğuna oturan Diess’in yönetim kurulu ile uzlaşarak 1 Eylül 2022’den itibaren görevini devredeceği belirtildi. Bu arada, Diess’in sözleşmesi normal şartlarda 2025 yılında sona erecekti.

VW Denetleme Kurulu Başkanı Hans Dieter Pötsch, Diess’in ayrılığı sonrası yaptığı açıklamada, Diess’in şirketin dönüşümünü ilerletmedeki rolünü övdü. Pötsch, “Şirketi yalnızca son derece çalkantılı sularda yönlendirmekle kalmadı, aynı zamanda temelde yeni bir strateji de uyguladı” dedi. Diess’ten boşalacak VW CEO’su görevine ise Porsche CEO’su olan Oliver Blume’nin getirileceği açıklandı.

Öte yandan, Volkswagen Finans Direktörü Arno Antlitz’in de yeni dönemde COO koltuğuna oturacağı açıklandı. Diess, 2015 yılında Volkswagen’in başını çektiği dizel skandalı sonrası gelişen süreçte, otomotiv endüstrisinin elektrikli otomobillere yöneldiği bir dönemde VW’ye liderlik etti. Diess’in yönetiminde VW, işçi sendikalarının taleplerinden çok yatırımcıların ne istediğine daha fazla odaklanır hale gelmişti. VW, Diess’in CEO’luk döneminde geleneksel rakipleri General Motors ve Toyota gibi şirketlerden çok, Tesla’nın elektrikli otomobil modelini kendine rakip olarak belirlemişti. Bu kapsamda Diess, Tesla CEO’su Elon Musk ile sık sık görüşmeler gerçekleştirmişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.537 Değişim: -0,45% Hacim : 31.426 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.535 26.07.2022 Yüksek 2.566
Açılış: 2.558
17,8630 Değişim: 0,51%
Düşük 17,7280 26.07.2022 Yüksek 17,8786
Açılış: 17,7721
18,0970 Değişim: -0,57%
Düşük 18,0114 26.07.2022 Yüksek 18,2986
Açılış: 18,2012
987,04 Değişim: 0,40%
Düşük 980,65 26.07.2022 Yüksek 992,33
Açılış: 983,07
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.