Alman otomotiv devinde flaş istifa | Ekonomi Haberleri

Alman üretici Volkswagen’in (VW) CEO’su Herbert Diess istifa etti. Şirketten yapılan açıklamada, 2018’de CEO koltuğuna oturan Diess’in yönetim kurulu ile uzlaşarak 1 Eylül 2022’den itibaren görevini devredeceği belirtildi. Bu arada, Diess’in sözleşmesi normal şartlarda 2025 yılında sona erecekti.

VW Denetleme Kurulu Başkanı Hans Dieter Pötsch, Diess’in ayrılığı sonrası yaptığı açıklamada, Diess’in şirketin dönüşümünü ilerletmedeki rolünü övdü. Pötsch, “Şirketi yalnızca son derece çalkantılı sularda yönlendirmekle kalmadı, aynı zamanda temelde yeni bir strateji de uyguladı” dedi. Diess’ten boşalacak VW CEO’su görevine ise Porsche CEO’su olan Oliver Blume’nin getirileceği açıklandı.

Öte yandan, Volkswagen Finans Direktörü Arno Antlitz’in de yeni dönemde COO koltuğuna oturacağı açıklandı. Diess, 2015 yılında Volkswagen’in başını çektiği dizel skandalı sonrası gelişen süreçte, otomotiv endüstrisinin elektrikli otomobillere yöneldiği bir dönemde VW’ye liderlik etti. Diess’in yönetiminde VW, işçi sendikalarının taleplerinden çok yatırımcıların ne istediğine daha fazla odaklanır hale gelmişti. VW, Diess’in CEO’luk döneminde geleneksel rakipleri General Motors ve Toyota gibi şirketlerden çok, Tesla’nın elektrikli otomobil modelini kendine rakip olarak belirlemişti. Bu kapsamda Diess, Tesla CEO’su Elon Musk ile sık sık görüşmeler gerçekleştirmişti.

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