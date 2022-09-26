Kapasite kullanım oranı açıklandı | Ekonomi Haberleri

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı eylül ayında yüzde 77,4 oldu. Önceki veri yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı. Bu göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti.

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2022 yılı Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 744 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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