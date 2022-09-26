Bakan Nebati, Prens Selman ile görüştü | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati, Prens Selman ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlık kaynaklarının teyit ettiği bilgilere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la bir araya geldi.
Selman ile Bakan Nebati arasındaki görüşmenin Cidde’deki Al-Salam Sarayı’nda gerçekleştiği ve görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da katıldığı kaydedildi.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Suudi Arabistan haber ajansı SPA’ya göre Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmenin ardından yayınlanan ortak bildiride, iki ülkenin karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkânlarıyla; yeni yatırım fırsatlarının araştırılması ve birden fazla alanda somut ortaklıklar inşa edilmesi konularının ele alındığına dikkat çekildi.
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