‘5G yatırımları teşvik edilmeli’ | Teknoloji Haberleri

İstanbul Havalimanı’nda başlayan 5G hizmetinin, 2023 yılında gerçekleşmesi beklenen ihaleyle Türkiye geneline yayılması planlanıyor.

5G daha çok, hız söz konusu olduğunda gündemde olsa da aynı anda çok daha fazla kişinin ve nesnelerin hizmet alabilecek olması 5G teknolojisini farklılaştırıyor. Türkiye’de 5G’ye geçişin ardından 21 milyar TL’lik ekonomik fayda ortaya çıkması ve bu faydayla birlikte 25 bin ek istihdam yaratılması amaçlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre; Türkiye Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, bu gelişmeler doğrultusunda, Türkiye’de 2023’te gerçekleşmesi planlanan 5G ihale sürecini ve 5G teknolojisini, Vodafone İtalya Deneyim Merkezi’nde değerlendirdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Süel verdiği mesajlarda, en kısa sürede ihale takviminin ve koşullarının netleştirilmesi ve yatırımı teşvik edecek politikalarla Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecinin başlaması gerektiğine dikkat çekti.

YERLİ YATIRIM

Fiber altyapıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Süel, mevcut sorunlara ilişkin paydaşlarla iletişim halinde olduklarını belirtti ve “4.5G’deki yüzde 45’lik yerlilik oranını ilk kez geçen, ilk ve tek operatörüz ve yeni dönemde de bunu geçeceğiz. Yerliliğe herkesten çok inanıyoruz. 5G’nin hayatımıza girmesiyle yerliliğin büyümesi daha da önemli. Yerli yatıırmların artması için 5G’nin hayata geçmesi lazım. 5G’nin sunduğu düşük gecikme süresi ve yüksek hızlı bağlantının azami ölçüde gerçekleştirilebilmesi için mobil şebekede fiber bağlantı yoğunluğunu artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla, fiber yatırımların hızlandırılması, yatırım engellerinin ortadan kaldırılması önem taşıyor” yorumunu yaptı.

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GECİKMENİN BEDELİ 120 MİLYAR TL

Süel, bazı ekonomik göstergelerin düzelmesini beklemenin 5G’ye yarar değil, zarar getireceği uyarısında bulundu:

“5G’den faydalanacak sektörler üretim, toptan ticaret ve perakende, ulaşım ve depolama, bilgi ve iletişim olacak. Bu sektörlerde gerçekleşecek gelir artışlarının toplam etkinin yüzde 70’inden fazlasına denk geleceği öngörülüyor. 5G’nin 1 yıl gecikmesi 120 milyar TL’lik ekonomik faydadan mahrum bırakabilir. 5G’nin ülkemizde bir an önce hayata geçirilerek, ekonomik büyümeye katkısından faydalanmalıyız.”

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