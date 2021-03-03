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Kanada ekonomisi daraldı

03.03.2021 - 09:23
Kanada ekonomisi daraldı | Ekonomi Haberleri

Kanada ekonomisi geçen yıl Kovid-19 salgınının etkisiyle verinin ilk kez kayda alındığı 1961'den bu yanaki en kötü yıllık performansı gösterdi.

Kanada İstatistik Ofisi, 2020'nin son çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Kanada'da GSYH geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 arttı.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan önlemler nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,9 daralmış, ikinci çeyrekte gerçekleşen yüzde 11,4'lük küçülmenin ardından tedbirlerin gevşetilmesiyle üçüncü çeyrekte yüzde 8,9 büyüme sağlanmıştı.

GSYH, 2020 genelinde ise yüzde 5,4 geriledi. Bu düşüş, çeyreklik verilerin ilk kez kayıt altına alındığını 1961'den bu yanaki en yüksek yıllık gerileme oldu. Kanada ekonomisi 2019'da yüzde 1,9 büyümüştü.


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