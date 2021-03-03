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Piyasalar enflasyon rakamlarını bekliyor

03.03.2021 - 09:13 | Son Güncelleme :
Piyasalar enflasyon rakamlarını bekliyor | Piyasa Haberleri

Ekonomistler, şubat ayında enflasyonun yüzde 0,77 artmasını beklerken; bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor.

Kovid-19 salgınında aşı konusunda tedarik sorunları önemli ölçüde giderilirken, hızlanan aşılama çalışmalarına karşın mutasyon riski piyasalarda endişeye neden oluyor. Analistler, mutasyona bağlı, olası bir üçüncü dalganın toparlanmaya başlayan ekonomilerde tahribata neden olacağını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilaç üretim firması Merck & Co’nun hafta sonu acil kullanım onayı alan Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısını üretmesi için kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren Savunma Üretim Yasası'nı kullanacağı belirtildi. Ayrıca Biden, ABD'nin ülkedeki her yetişkinin mayıs ayı sonuna kadar aşılanması için yeterli miktarda Kovid-19 aşısına sahip olacağını bildirdi.

Dün, veri gündeminin sakin olduğu ABD'de, 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,41 seviyesinde dengelenmesine rağmen New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,46, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 değer kaybetti. Dolar endeksi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91'in üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçerek, günü 90,8 seviyesinden tamamladı.

Avrupa borsalarında ise İtalya hariç pozitif bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,78 değer kaybetti.

İtalya'da, Kovid-19 ve daha bulaşıcı türleriyle mücadele için çıkarılan yeni kararnameyle, halihazırdaki sıkı tedbirlerin ek önlemlerle güncellenerek 6 Nisan'a kadar uzatılması pay piyasasında satıcılı bir seyir izlenmesine neden oldu. Kovid-19'un ülke genelinde hızlı şekilde yayılan varyantları sebebiyle tedbirlerin sıkılaştırıldığı açıklandı.

Bugün Avustralya'nın 2020 yılı 4. çeyrek büyüme verisinin yüzde 3,1 ile beklentileri aşması ve emtia fiyatlarının görece sakin seyri sonrası Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 ve Avustralya'da S&P ASX200 endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 1.510-1.540 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 1.528,82 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,9 artışla 7,3615'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3460 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalıcılık sağlanmasının, kısa ve orta vadeli görünümün bozulmaması için önemli olduğunu ifade eden analistler, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,77 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı TÜFE ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
11.55 Almanya, şubat ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
12.30 İngiltere, şubat ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı ÜFE
16.15 ABD, ADP özel sektör istihdamı
17.45 ABD, şubat ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
18.00 ABD, şubat ayı ISM imalat dışı PMI
22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu


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