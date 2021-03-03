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Bitcoin fiyatı 50 bin doların altında

03.03.2021 - 09:34 | Son Güncelleme :
Bitcoin fiyatı 50 bin doların altında | Bitcoin Haberleri

Bill Gates’in ardından, ABD’de Massachusetts Senatörü Warren’ın da, "spekülatiflik doğasında var" diye nitelendirdiği Bitcoin, hafta başında görüp, geri çekildiği 50 bin doların altında hareket ediyor.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Sosyal iletişim ağı Clubhouse üzerinden düzenlenen bir söyleşi sırasında, bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını vurgulayan Gates, kendisinin aşı gibi, somut ürünler yaratan yatırımları tercih ettiğini söyledi. Warren da, CNBC’nin sorularını yanıtlarken, "spekülatif" diye nitelendirdiği Bitcoin’in bir "iç patlama" yaşayacağını söyledi.

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, 21 Şubat’ta 58 bin 330 dolarlık yeni zirveyi gördükten sonra gelen satışlarla 44 bin dolar düzeyine kadar indikten sonra, yönünü yukarı çevirse de, 50 bin doları aşamadı.

Son 24 saat içinde 47 bin 228 ve 49 bin 671 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.49 artışla 49 bin 188 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı da yüzde 2.19 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 917 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi ise, son 24 saatte değişmeyerek 1.51 trilyon dolarda kaldı. Bitcoin’de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 29 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden ikisi düşenler arasındaydı.

Toplam 8 bin 660 kripto para biriminin işlem gördüğü 35,068 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.7’sini Bitcoin, yüzde 11.7’sini de ikinci sıradaki Ethereum oluşturuyordu. Böylece, en büyük iki kripto para biriminin toplam hacmi, tüm birimlerin toplam hacimlerinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturdu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar dolarlık düşüşle 120 milyar dolara geriledi.


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