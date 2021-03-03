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Dolar fiyatlarında son durum

03.03.2021 - 09:46 | Son Güncelleme :
3 Mart dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.32 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.85 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.33 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.34 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3208 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3610 TL seviyesini görürken; kur saat 09.42 itibarıyla 7.3226 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 8.9039 TL'yi görürken; şu dakikalarda 8.8526 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.2296 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.07 oranında yükselişle 90.85 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2081 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.38 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.08 seviyesinde bulunuyor.

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