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Japonya'da enflasyon Şubat'ta yükseldi

22.03.2024 - 11:41 | Son Güncelleme :
Japonya'da enflasyon Şubat'ta yükseldi | Ekonomi Haberleri

Japonya'da enflasyon Şubat'ta yüzde 2,8'e yükseldi. Geçtiğimiz günlerde Japonya Merkez Bankası negatif faiz politikasını sona erdirmişti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya'da enflasyonun Şubat ayında yüzde 2,8'e yükseldi. Bu veriler Japonya Merkez Bankası'nın durgunlukla mücadele amaçlı yüzde iki hedefinin üzerinde kaldığını gösterdi. Değişken taze gıda hariç fiyatlardaki yıllık artış piyasa beklentilerini karşıladı. Ocak ayında ise enflasyon yüzde 2,0 artmıştı. 

Benzin maliyetleri, işlenmiş gıda fiyatları ve otel ücretlerindeki artışlar, Şubat ayında çekirdek tüketici fiyat endeksine (TÜFE) yukarı yönlü katkıda bulunan başlıca faktörler oldu. Aylık rakam kısmen gaz faturası fiyatlarındaki düşüşle dengelendi. Hem taze gıda hem de enerji hariç tutulduğunda Japonya'da fiyatlar, yüzde 3,3'lük piyasa beklentilerine karşın yüzde 3,2 arttı ve Ocak ayındaki yüzde 3,5 seviyesinden oldukça geriledi.

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NEGATİF FAİZ HAMLESİ SONA ERDİ 

Japonya Merkez Bankası (BoJ), dünyanın dördüncü büyük ekonomisini zararlı deflasyondan çıkarmak için enflasyonu teşvik etmeye yönelik politikalar izledi. Bu politikalar sonucunda enflasyon rakamı neredeyse iki yıldır yüzde ikilik hedefi tutturdu ya da aştı. Ancak Merkez Bankası, uzun süredir enflasyonun yüksek enerji maliyetleri gibi geçici faktörler yerine talep ve yüksek ücretler tarafından yönlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Bu hafta BoJ, yine enflasyonu teşvik etmeyi amaçlayan aykırı negatif faiz oranı politikasına son verdi ancak uyumlu finansal koşulların şimdilik korunacağını söyledi. Bu hamle yen'in dolar karşısında yüzde birden fazla değer kaybetmesine neden oldu.

Geçen Cuma, Japonya'nın en büyük sendikası 1991'den bu yana en büyük ücret artışını elde etti. BoJ başkanı bu artışı daha önce negatif faiz politikasını sona erdirme hamlesi öncesinde önemli bir faktör olarak nitelendirdi. 


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