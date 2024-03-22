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Küresel borsalarda bugün... Asya ve Avrupa'da endeksler karışık seyirde

22.03.2024 - 12:13 | Son Güncelleme :
Küresel borsalarda bugün... Asya ve Avrupa'da endeksler karışık seyirde | Piyasa Haberleri

Çip üreticilerin hisselerinin kazanımları ile Wall Street borsalarının yeni rekorlar kaydetmesinin ardından Cuma günü Avrupa ve Asya'da hisse senetleri karışık bir seyir izliyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi Cuma günü ilk kez 41.000 puanın üzerine çıktı ancak daha sonra gerileyerek yüzde 0,2 düşüşle 40.888,43 puandan kapandı.

Çinli emlak ve teknoloji şirketleri Şanghay ve Hong Kong piyasaları üzerinde baskı yarattı. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 2 düşüşle 16.527,85 puana, Şanghay endeksi ise yüzde 1 düşüşle 3.048,03 puana geriledi.

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Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,2 kayıpla 7.770,60 puana düştü. Hindistan'ın Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 72.855,32 puana yükseldi. Bangkok'taki SET yüzde 0,1 oranında değer kaybederken, Tayvan'daki Taiex yüzdee 0,2 oranında değer kazandı.

AVRUPA BORSALARI 

Londra'nın FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 7.892,47 puana ulaştı. Euro bölgesinde Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 8.154,63 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 18.151,26 puana geriledi.

WALL STREET HİSSELERİ 

Perşembe günü S&P 500 yüzde 0,3 artışla 5.241,53 puana yükseldi ve art arda üçüncü günde de tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeksteki her dört hisseden üçü değer kazandı. Dow Jones yüzde 0,7 artışla 39.781,37 puana, Nasdaq kompoziti ise yüzde 0,2 artışla 16.401,84 puana yükseldi. Her iki endeks de rekor kırdı. 

Çip üreticisi Micron'un hissesi, yüzde 14,1 oranında değer kazandı ve çip üreticilerinin yükselişine öncülük etti. Ayrıca, yapay zekaya olan akından faydalandığı için mevcut çeyrekte analistlerin tahminlerini aşan bir kar tahmini de verdi. Chipmaker Broadcom yüzde 5,6 oranında değer kazandı ve daha büyük olması nedeniyle S&P 500'ü yukarı doğru iten daha da güçlü bir güç oldu. 

Sosyal medya platformu Reddit, halka açık hisse senedi olarak ilk çıkışında yüzde 48,4 oranında değer kazandı. Çevrimiçi toplulukların eklektik pazarı, hisselerini hisse başına 34 dolarlık başlangıç ​​fiyatıyla sundu.

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ABD Adalet Bakanlığı'nın iPhone üreticisine karşı kapsamlı bir antitröst davası açacağını duyurmasının ardından Apple hisseleri yüzde 4,1 düştü.

PETROL FİYATLARI  

ABD gösterge ham petrolü, 53 sent düşerek varil başına 80,54 dolara geriledi. Brent ham petrolü 54 sent düşerek varil başına 84,70 dolara geriledi.

 


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