ABD'den Apple'a dava şoku! Hisseler düştü | Teknoloji Haberleri

ABD Adalet Bakanlığı, Apple'a dava açtı. Davada Apple'ın rekabet kurallarını ihlal ettiği ve kullanıcılarını Apple ekosisteminde kalmaya zorladığı iddia ediliyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD Adalet Bakanlığı Apple'a rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle antitröst davası açtı. Bakanlık teknoloji devini, iPhone kullanıcılarını Apple ekosisteminde kalmaya zorlamakla suçluyor. Ayrıca davada iPhone kullanıcılarının Apple Store kullanmaya zorlandığı ve ücretsiz uygulamaları kullanmaktan mahrum bırakıldığı iddia edildi. Apple cüzdan uygulamasını da hedef alan dava, bankaların ve bu hizmeti sunan diğer kişilerin şirkete ücret ödemeye zorlandığını öne sürdü.

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Bunun yanında Apple'ın tüketicilerin daha ucuz akıllı telefon ve cihazlara geçişini zorlaştırdığı iddiasıyla yüz milyarlarca dolar elde ettiği belirtildi. Dava haberi ile Apple'ın hisselerinin Wall Street borsalarında yüzde 4,3'e kadar düştü.

APPLE AÇIKLAMA YAPTI

Başsavcı Merrick Garland, "Şirketler antitröst yasalarını ihlal ettiği için tüketiciler daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmalı. Eğer rakipsiz bırakılırsa, Apple yalnızca akıllı telefon tekelini güçlendirmeye devam edecek" diye ekledi.

Apple, davanın gerçekler ve kanunlar açısından yanlış olduğunu ve buna karşı güçlü bir şekilde savunma yapacağını açıkladı. Şirket, yaptığı açıklamada başarılı olması durumunda, davanın tehlikeli bir emsal oluşturacağını ve hükümete insanların teknolojisini tasarlama konusunda ağır bir müdahalede bulunma yetkisi vereceğini ifade etti. Apple ayrıca hükümetin davasının uzun süredir iPhone ile ücretsiz iş yapmak isteyen şirketlere fayda sağlayacağını da savundu.

DAHA ÖNCEKİ DAVALAR

Apple, daha önce Fortnite yapımcısı Epic Games ile arasındaki davayı kazanmıştı. Bunun yanında müzik platformu Spotify tarafından açılan bir davada AB, bu ay Apple'a 1,8 milyar euro para cezası verdi.

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