‹ Önceki Haber Japon devi 2 fabrikasında üretimi durduruyor Japon devi 2 fabrikasında üretimi durduruyor Sonraki Haber › Piyasalar bu verileri takip edecek Piyasalar bu verileri takip edecek

Japonya'da bütçe taslağı onaylandı

22.12.2020 - 09:02
Japonya'da bütçe taslağı onaylandı | Ekonomi Haberleri

Japonya’da kabine 106,61 trilyon yen (1,03 trilyon dolar) hacmindeki 2021 mali yılı bütçe taslağını onayladı.

Başbakan Suga Yoşihide başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında Nisan’da başlayacak 2021 mali yılı için bütçe taslağı kabul edildi.

Hızla yaşlanma eğilimi gözlenen toplumda sağlık ve emeklilik masraflarının yükselmesi nedeniyle sosyal güvenlik harcamaları 35,84 trilyon yen (347 milyar dolar) ile toplam bütçe hacminin 3’te 1’ine ulaşacak.

2020’ye kıyasla yüzde 0,5 artan savunmaya ayrılan bütçe dilimi, siber güvenlik ve uzay gibi yeni nüfuz alanlarına yönelik olası harcamalar sebebiyle 5,34 trilyon yen (51,6 milyar dolar) olarak gerçekleşecek. Bu dilim, Çin’in bölgesel tehditlerine karşısında Japonya’ya 33,5 milyar yen değerinde, düşman gemilerini, onların atış menzillerinin dışından vurabilecek Japon yapımı füzelerin geliştirilmesini de kapsayacak.

##$HABER_1467172$##

Borç ödeme maliyetlerine 23,76 trilyon yen (229 milyar dolar), Kovid-19 ile mücadeleye 5 trilyon yen (48 milyar dolar) ihtiyat akçesi tahsis edilecek.

Bütçe pastasında vergi gelirleri 57,45 trilyon yen (555 milyar dolar) tahmin edilirken, yeni tahvil ihracının ise 43,6 trilyon yen (420 milyar dolar) seviyesinde olması planlanıyor.

Onay sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Maliye Bakanı Aso Taro, tahvil ihracına bağımlılığın Kovid-19 salgını sürecinde yeniden yükseliş trendine girmesinin "pişmanlık verici" olduğunu belirterek "Kovid-19 salgının ortasında yayılımın önlenmesi, ekonominin canlandırılması ve ülkenin finansal sağlığının korunması arasında denge gözetmek zorunda kaldık." dedi.

Taslak, Nisan 2020'de başlayan ve 102,66 trilyon yen (992 milyar dolar) seviyesindeki mevcut 2020 mali yıl başlangıç bütçesini aşmış oldu. Son 9 yıldır sürekli artış gösteren Japonya bütçesi, son 3 yıldır ise 100 trilyon yen (960 milyar dolar) üzerinde seyrediyor. Bütçe taslağının Ocak’ta başlayacak olağan parlamento oturumunda da kabul edilmesi bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.403 Değişim: 1,36% Hacim : 11.933 Mio.TL Son veri saati : 12:22
Düşük 1.392 22.12.2020 Yüksek 1.405
Açılış: 1.394
7,6353 Değişim: -0,08%
Düşük 7,6308 22.12.2020 Yüksek 7,6747
Açılış: 7,6412
9,3315 Değişim: -0,21%
Düşük 9,3277 22.12.2020 Yüksek 9,3845
Açılış: 9,3513
459,49 Değişim: -0,31%
Düşük 459,39 22.12.2020 Yüksek 463,60
Açılış: 460,90
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.