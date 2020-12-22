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Piyasalar bu verileri takip edecek

22.12.2020 - 09:13 | Son Güncelleme :
Piyasalar bu verileri takip edecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne ilişkin endişeler, gelen açıklamalarla kısmen de olsa azalırken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi takip edilecek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, dün akşam yaptığı açıklamada, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirmesi, New York borsasında toparlanmayı da beraberinde getirdi.

Kovid-19 salgınında aşılamanın dünya geneline yayılmaya başlamasına karşın mutasyon riski dün özellikle Avrupa borsalarında sert satışlara neden oldu. Mutasyon riski nedeniyle seyahatler birbiri ardına sınırlanırken, DSÖ'den akşam saatlerinde gelen açıklama nedeniyle bugün pay piyasalarında daha sakin bir seyir izlenebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, Kovid-19 salgınında dünya genelinde vaka sayısı 77 milyonu, ölümlerin sayısı ise 1,7 milyonu aşarken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa İlaç Ajansı'nın kararının ardından aşıların AB üyelerine dağıtımının birkaç gün içinde başlayacağını duyurdu.

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Söz konusu gelişmelerle dün güne sert düşüşle başlayan New York borsasında, gün sonuna doğru gelen alımlarla endeksler karışık bir görünüm sergiledi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,12 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Analistler, yüzde 70 daha bulaşıcı olan virüs türü nedeniyle birçok ülkenin İngiltere ile sınırları kapatmaya ve uçuşları durdurmaya başlaması ile seyahat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde sert düşüşler yaşandığını kaydetti.

ABD Temsilciler Meclisi'nin, salgının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını bu gece onayladığını anımsatan analistler, beklentilerin gerçekleşmesi nedeniyle borsalarda etkili olabilecek kar satışlarının gücünün piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Avrupa borsalarında, dün İngiltere ile sınırların kapatılması haberleri ile satışlar güçlü oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,82, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,73 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,43 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında, petrol fiyatlarının düşüş eğilimini sürdürmesi dikkati çekiyor. Kasım ayını yüzde 26 yükselişle tamamlayan ve aralık ayına da pozitif başlayan Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 2,8 değer kaybetmesi sonrası bugün de yüzde 1,5 azalışla 50,1 dolara geriledi.

Analistler, salgında mutasyon riski ve ABD'de geçen hafta artan sondaj kulesi sayısının petrol fiyatlarını baskıladığını bildirdi. Dün salgın ve aşı haberleriyle 1.875-1.905 bandında dalgalanan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.877 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Asya borsalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, yüzde 1,70 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.384,43 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 artışla 7,6424'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6640 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün ABD ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, ABD'deki destek paketine ilişkin beklentilerin şimdiye kadar piyasaları desteklediğini anımsatarak, gerçekleşen beklenti sonrası gözlerin ekonomik aktiviteye ilişkin veri ve haberlere çevrileceğini aktardı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın direnç konumuna geldiğini belirten analistler, 1.350 ve 1.320 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, 3. çeyrek GSYH
10.00 Almanya, aralık ayı tüketici güven endeksi
16.30 ABD, 3. çeyrek GSYH
18.00 ABD, aralık ayı tüketici güven endeksi
18.00 ABD, kasım ayı mevcut konut satışları


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