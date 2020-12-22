Japon devi 2 fabrikasında üretimi durduruyor | Ekonomi Haberleri

Toyota, koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere ve Fransa'ya nakliye sorunlarının olmasından dolayı iki ülkede üretimi durdurma kararı aldı.

Japon otomotiv devi Toyota, nakliye sorunları nedeniyle İngiltere ve Fransa'da üretimi durduracak.

Japon şirketten yapılan açıklamada sınırların kapatılması kararları nedeniyle otomobil parçaları tedarikinde ertelemeler yaşandığı ve bu nedenle üretime ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

İngiltere'de koronavirüsün yeni varyantının tespit edilmesinin ardından birçok ülke İngiltere ile sınır geçişlerini askıya almıştı.

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