ABD'de koronavirüs yardım paketi Senato'dan geçti | Ekonomi Haberleri

ABD'de 892 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketi Senato'dan geçti, imzalaması için Trump'a gönderildi.

ABD'nin salgından etkilenen ekonomisini canlandırmak için üzerinde uzlaşılan 892 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketi Senato'dan geçti. Paket Temsilciler Meclisi'nden dün erken saatlerde geçmişti. Paket imzalaması için Başkan Donald Trump'a gönderildi.

Yardım paketi birlikte federal hükümete 2021 yılının Eylül ayına kadar 1.4 trilyon dolar kaynak sağlayacak düzenleme de kabul edildi.

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