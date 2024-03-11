  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Japonya resesyondan kıl payı kurtuldu! Veriler revize edildi...
‹ Önceki Haber Altın yükselişini sürdürüyor... Yatırımcının gözü ABD enflasyon verisinde Altın yükselişini sürdürüyor... Yatırımcının gözü ABD enflasyon verisinde Sonraki Haber › Bitcoin 72 bin doları aştı Bitcoin 72 bin doları aştı

Japonya resesyondan kıl payı kurtuldu! Veriler revize edildi...

11.03.2024 - 11:06 | Son Güncelleme :
Japonya resesyondan kıl payı kurtuldu! Veriler revize edildi... | Ekonomi Haberleri

Japonya, 2023'ün ikinci yarısında resesyona (ekonomik durgunluk) girmekten kıl payı kurtuldu. Revize edilen veriler, Japonya üretiminin dördüncü çeyrekte yüzde 0,1 arttığını gösterdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya hükümet yetkilileri, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının Ekim ve Aralık ayları arasında önceki üç aya göre yüzde 0,1 arttığını açıklamasıyla Japonya resesyondan kıl payı kurtuldu. 

Daha önce ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 0,1 daraldığı açıklanmıştı. Japon ekonomisi 2023 üçüncü çeyreğinde de yüzde 0,8 küçülmüştü. Teknik resesyon genellikle GSYİH'nın art arda iki çeyrekte düşmesi olarak tanımlanıyor. Büyüme rakamlarınn revize edilmesi ile Japonya, resesyona girmekten kurtulmuş oldu. 

Haberin Devamı

Beklenenden daha güçlü kurumsal yatırımlar, Japonya'da tüketimin genel olarak zayıf olduğunu gösteren son verilere göre büyüme rakamını artırdı. Ancak yine de revize edilen veriler, Bloomberg'in yüzde 0,3'lük büyüme beklentisinin altında kaldı. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.132 Değişim: -0,26% Hacim : 106.711 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.132 11.03.2024 Yüksek 9.369
Açılış: 9.337
32,0417 Değişim: 0,06%
Düşük 32,0050 12.03.2024 Yüksek 32,0629
Açılış: 32,0215
35,0539 Değişim: 0,12%
Düşük 34,9547 12.03.2024 Yüksek 35,1693
Açılış: 35,0132
2.250,01 Değişim: 0,14%
Düşük 2.246,18 12.03.2024 Yüksek 2.251,29
Açılış: 2.246,94
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.