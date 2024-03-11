Japonya resesyondan kıl payı kurtuldu! Veriler revize edildi... | Ekonomi Haberleri

Japonya, 2023'ün ikinci yarısında resesyona (ekonomik durgunluk) girmekten kıl payı kurtuldu. Revize edilen veriler, Japonya üretiminin dördüncü çeyrekte yüzde 0,1 arttığını gösterdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Japonya hükümet yetkilileri, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının Ekim ve Aralık ayları arasında önceki üç aya göre yüzde 0,1 arttığını açıklamasıyla Japonya resesyondan kıl payı kurtuldu.

Daha önce ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 0,1 daraldığı açıklanmıştı. Japon ekonomisi 2023 üçüncü çeyreğinde de yüzde 0,8 küçülmüştü. Teknik resesyon genellikle GSYİH'nın art arda iki çeyrekte düşmesi olarak tanımlanıyor. Büyüme rakamlarınn revize edilmesi ile Japonya, resesyona girmekten kurtulmuş oldu.

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Beklenenden daha güçlü kurumsal yatırımlar, Japonya'da tüketimin genel olarak zayıf olduğunu gösteren son verilere göre büyüme rakamını artırdı. Ancak yine de revize edilen veriler, Bloomberg'in yüzde 0,3'lük büyüme beklentisinin altında kaldı.

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