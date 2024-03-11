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Altın yükselişini sürdürüyor... Yatırımcının gözü ABD enflasyon verisinde

11.03.2024 - 10:49 | Son Güncelleme :
Altın yükselişini sürdürüyor... Yatırımcının gözü ABD enflasyon verisinde | Altın Haberleri

Geçen haftayı rekorlarla kapatan gram altın haftaya da tarihi zirvesini görerek başladı. Altın yatırımcısının gözü ise Salı günü yayınlanacak ABD enflasyon verisinde olacak.

Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın bu hafta da yükseliş eğiliminde. Altın yatırımcıları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirmeye başlayacağı tarihe odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2'ye indirme hedefinde olan Fed'in faiz indirimine başlayabilmesi için biraz daha veriye ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Yayınlanan ABD ekonomik verileri ise Fed'in parasal gevşemeye başlayacağı tarihle ilgili ip ucu veriyor. Cuma günü ABD'de işsizlik son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu hafta da yatırımcının gözü Salı günü açıklanacak ABD enflasyon verisinde olacak.

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Bu gelişmeler ışığında altının ons fiyatı 2195 dolar seviyesine çıkarak rekor kırmıştı. Haftaya 2185 dolar seviyesinden başlayan ons altın, 2178 dolar seviyesine çekildi.

GRAM ALTINDAN REKOR 

Altının ons fiyatındaki hareket ve dolar/TL'nin yönü ile gram altın yine rekor kırdı. Altının gram fiyatı haftaya 2243 TL seviyesinden başladı. Serbest piyasada altının gramı 2412 TL'den alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın ise 4050 TL'den satılıyor.


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