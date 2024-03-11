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Bakan Şimşek'ten Fitch açıklaması: Türkiye'nin sağlam ekonomi politikaları gücünü yansıtıyor

11.03.2024 - 10:29 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek'ten Fitch açıklaması: Türkiye'nin sağlam ekonomi politikaları gücünü yansıtıyor | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin notunu ve görünümü yükseltmesine yönelik olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek "Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli döviz borç notunu B'den B+'ya, görünümü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor. Sağlam politikalar sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli döviz borç notunu B'den B+'ya, görünümü ise durağandan pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor. Sağlam politikalar sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız.

- Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor.

- Büyümenin yeniden dengelenmesi süreci oldukça iyi gidiyor; iç tüketim ılımlı seyrediyor ve net ihracat güçleniyor.

- Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün çok altına inme yolunda.

- Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek.

- Mali sağlığın yeniden sağlanması da önemli bir hedeftir. Mali ivmenin bu yılın ilerleyen dönemlerinde gerilemesi ve gelir politikalarının daha destekleyici olmaya başlaması bekleniyor.

Depremle ilgili harcamalar da dahil olmak üzere mali açığı gelecek yıl GSYİH'nın %3'ünün altına düşürmeye kararlıyız. Fiyat istikrarına ulaşmanın zaman alacağını akılda tutmak önemlidir.

Bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin, verimliliği ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programını sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönemi olacak. Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu değerlendirilmelidir.

TCMB, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini sabitleme kararlılığındadır. TCMB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak amacıyla maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Özetle Eylül ayında açıkladığımız program beklendiği gibi çalışıyor.


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