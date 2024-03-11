Bitcoin 72 bin doları aştı | Bitcoin Haberleri

Dijital Para birimi Bitcoin, İngiltere'nin kripto para bağlantılı borsada işlem gören ürünler için kurumlara başvuruda bulunmalarına izin vereceğini açıklamasının ardından 72 bin dolar seviyesini geçerek rekor tazeledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Bitcoin sabah saatlerinde 72 bin 200 doları aşarak tarihi zirvesini gördü. Kripto para birimi şu an 72 bin 95 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Bitcoin'deki yükseliş İngiltere'nin ilk kez kripto para bağlantılı borsada işlem gören ürünler için kurumlara başvuruda bulunmalarına izin vereceğini açıklamasının ardından hızlandı.

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İngiltere'den önce ABD'nin Bitcoin kararı Bitcoin rallisinde etkili olmuştu. Yatırımcıların geleneksel borsalarda Bitcoin alım/satımı yapmasına olanak veren spot EFT'lere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından izin verilmesinden bu yana Bitcoin'de yükseliş sürüyordı. 10 Ocak'ta SEC 11 adet EFT'ye izin vermişti.

Bunun yanında yatırımcılar ABD'den gelen ekonomik verileri de izliyor. Yarın ABD enflasyon verileri açıklanacak. Bu yükselişle Bitcoin'in piyasa büyüklüğü 2.68 trilyon doları aştı.

Bir diğer dijital para Ethereum ise haftaya yüzde 3.1 artışla 4005 dolar seviyesinden başladı.

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