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Japonya benzinli araç kullanımını sonlandıracak

25.12.2020 - 15:53
Japonya benzinli araç kullanımını sonlandıracak | Ekonomi Haberleri

Japonya, yeşil büyümeyi canlandırmak hedefiyle 2030 yılına kadar benzinli araçları ortadan kaldırmayı planlıyor.

Japonya hükümeti net sıfır karbon salımına ulaşmak ve 2050'ye kadar yaklaşık yıllık 2 trilyon dolarlık bir yeşil ekonomi yaratmak için, önümüzdeki 15 yıl içinde benzinle çalışan araçları trafikten çekmeyi hedeflediğini söyledi.

Hidrojen ve otomobil sektörlerine yönelik "yeşil büyüme stratejisi", Başbakan Yoshihide Suga'nın Ekim ayında, 2050'ye kadar karbon salımlarını net bir şekilde ortadan kaldırma taahhüdünü yerine getirmek için bir eylem planı anlamına geliyor.

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Suga, COVID-19 salgınının tahribat yarattığı ekonomiyi canlandırmaya yardımcı olmak ve Japonya'yı Avrupa Birliği, Çin ve iddialı salım hedefleri belirleyen diğer ekonomilerle aynı seviyeye getirmek için yeşil yatırımı birinci öncelik haline getirdi.

University of Tokyo profesörü Yukari Takamura, "Hükümet, 2050'de karbon nötr bir topluma ulaşmak için iddialı hedefler belirledi" dedi.

Takamura "Yeşil büyüme stratejisinde net hedefler ve politika yönlendirmeleri yapmak, şirketlerin geleceğin teknolojisine yatırım yapmaları için teşvikler sağlayacak" dedi.


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