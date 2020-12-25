Çin, ABD ürünlerine vergi muafiyetini uzatıyor | Ekonomi Haberleri

Çin, ABD'den ithal bazı ürünlere yönelik gümrük vergisi muafiyetlerini 1 yıl süreyle uzatacak.

Çin Maliye Bakanlığı; ABD'den ithal beyaz yağ ve gıdada kullanılabilen petrol mumu da dahil olmak üzere 6 ürüne yönelik gümrük vergisi muafiyetlerini bir yıl daha uzatacağını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında 26 Aralık'ta yürürlüğe girecek uzatmanın 25 Aralık 2021'e kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

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ABD ve Çin'in birinci aşama ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklamasından kısa bir süre sonra, Çin geçen yıl Aralık ayında ABD'den ithal 6 kimyasal ve petrol ürününe yönelik gümrük vergisi muafiyeti açıklamıştı.

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