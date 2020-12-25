MB Başkanı Ağbal: Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz | Ekonomi Haberleri

MB Başkanı Ağbal: Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz
Merkez Bankası Başkanı Ağbal, "(Enflasyon hedefi) Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "(Enflasyon hedefi) Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz. Dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi var. Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz." şeklinde değerlendirdi.
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