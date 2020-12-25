Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada en hızlı büyüyen ülke olduk | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ekonomimiz üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanmayla yüzde 6,7 büyüdü. Bu oranla dünyada en hızlı büyüyen ülke olduk'' şeklinde açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası dolayısı ile düzenlenen toplantıya video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tarihe baktığımızda bu tür büyük hadiselerin ekonomiden siyasete köklü değişiklikler yaşandığını görüyoruz. Koronavirüs salgınından sonra da köklü değişiklikler yaşanacaktır. Bu dönemin hakim rengi inovasyondur. Geçen seneye kadar sınırlı sayıda insana ulaşan birçok şirket Covid-19'la birlikte cirolarının katlamış, lokalden ulusala doğru bir genişleme yaşamıştır.

Türkiye ihracattan üretime, bu dönemden daha da güçlenerek çıkacaktır. Tabii ülkemizin salgın döneminde böyle iddialı bir çıkış yaşamasının gerisinde 18 yıldır yaptığımız hazırlıkların önemi vardır. Sağlıktan ulaşıma, tarımdan turizme kadar muhalefetin 18 yıldır bizi eleştirdiklerinin tamamı boşa çıkmıştır. Türkiye'nin en büyük talihsizliği sığ muhalefet anlayışıdır.

Bu zihniyeti milletimizin takdirine bırakıyoruz. Biz halka hizmet hakka hizmettir diyerek çalışmaya devam ediyoruz. Ekonomimiz üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanmayla yüzde 6,7 büyüdü. Bu oranla dünyada en hızlı büyüyen ülke olduk.

İhracatımız Ekim ve kasımda 16-17 milyar dolar bandında gerçekleşti. Bu gelişmeler 2020 yılını pozitif bir büyümeyle kapatacağımızı gösteriyor. Salgın şartlarına rağmen ocak-kasım döneminde 152 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Yeni dönemde, yeni hedeflerimizle uyumlu olarak ihracatımızı daha üst seviyelere taşımak zorundayız. 2001'e göre kilogram başına ihracatımız 2 katına çıkmış olsa bile biz bu rakamı asla yeterli bulmuyoruz.

Bugüne kadar yatırımlarıyla, üretimleriyle, ihracatlarıyla büyük ve güçlü Türkiye davamıza destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

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