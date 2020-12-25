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Rusya'dan OPEC'e 'arz artışı' talebi

25.12.2020 - 14:00 | Son Güncelleme :
Rusya'dan OPEC'e 'arz artışı' talebi | Emtia Haberleri

Rusya, OPEC'ın petrol üretiminde şubat ayından itibaren 500 bin varil artışa gitmesini talep etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'dan oluşan OPEC+, üretim politikasını görüşmek üzere gelecek ay toplanacak. Salgın hastalık sonucu talepte oluşan daralma nedeniyle üretimi günde 7.7 milyon varil kısan OPEC+, Ocak ayından itibaren üretim kısıntılarını 500 bin varil azaltmaya karar vermişti.

OPEC+'ın 4 Ocak'taki toplantısında üretimin Şubat ayında 500 bin varil daha artırılmasını karara bağlaması bekleniyor. Novak Rusya'nın petrol üretiminin toparlanması için ideal petrol fiyatının varil başına 45-55 dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.

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Novak gazetecilere yaptığı açıklamada "Olaylar normal ve istikrarlı devam ederse bu kararı destekleyeceğiz" dedi.

Novak Rusya'nın piyasaları sarsmamak için petrol üretiminde kademeli olarak artışa gitme kararını desteklediğini söyledi. OPEC+ ilk başta Ocak ayından itibaren petrol üretiminde 2 milyon varil artışa gitmeyi kabul etmiş daha sonra bu ayın başında daha küçük bir artışa karar vermişti.

Novak bu ayın başında üretim kısıntılarının Nisan ayına kadar 2 milyon varil azaltılmasını planladıklarını ifade etmişti.


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