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İthal elektrikli otoya vergi ayarı

29.07.2022 - 08:40
İthal elektrikli otoya vergi ayarı | Ekonomi Haberleri

Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışında olan ülkelerden ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirildi. Karar, başta Çin ve Japonya olmak üzere Uzakdoğu’dan gelecek birçok elektrikli otomobilin satış fiyatını doğrudan arttıracak. Kısa süre sonra Türkiye pazarına girecek olan dünya devi Tesla’nın Model 3’ü de  Şangay üretimi olduğu için ilave vergiden etkilenecek.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; Serbest Ticaret Anlaşması ve Gümrük Birliği kapsamı dışında kalan ABD, Çin, Japonya, Hindistan, Kanada, Vietnam gibi ülkelerden ithal edilecek elektrikli araçlara yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre örneğin, Çin ve Japonya’dan gelecek elektrikli araçlardan alınan gümrük vergisi yüzde 20’ye çıktı. Alınan karar, Avrupa Birliği (AB), EFTA (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein) ve Serbest Ticaret Anlaşması yapılan (İsrail, Güney Kore, Fas, Tunus, Birleşik Krallık gibi 21 ülke) ülkelerden ithal edilen elektrikli araçları etkilemeyecek. Ancak, başta Çin ve Japonya olmak üzere ABD, Hindistan, Vietnam gibi ülkelerden Türkiye’ye gelecek elektrikli araçların fiyatları değişecek. Uzmanlara göre, bu araçlar doğrudan yüzde 10 daha yüksek fiyattan satılabilir. Ayrıca, kısa süre sonra Türkiye pazarına girecek Tesla’nın rekabetçi otomobili Model 3’ün fiyatı da üretimi Şangay’da gerçekleştiği için artacak.

TOGG’U NASIL ETKİLEYECEK?

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız sektör yetkilileri, özellikle bu yılın sonunda ve 2023’te, ağırlıklı Çinli ve Japon olmak üzere birçok yeni elektrikli otomobilin Türkiye pazarına gireceğini hatırlattı. Uzmanlar, alınan bu kararın Uzakdoğu’dan gelecek markaların Türkiye pazarındaki rekabetçiliğini etkileyebileceğini söylerken, “Özellikle Çin elektrikli araçlar alanında uzun yıllardır çalışmalar yapıyor. Düşük maliyetli elektrikli araçlarla pazarları domine ediyorlar. Dolayısıyla, Çin’den gelecek araçlardan artık yüzde 20 vergi alınacak olması Türkiye pazarındaki rekabetçiliklerini etkileyecektir. Tabi ki, bu durumu doğrudan Togg’a bağlamak doğru olmaz ama uzun vadede Togg için özellikle iç pazarda avantaj sağlayabilir” yorumunda bulundu.

‘UZAKDOĞULU İŞTAHI AZALIR’

Türkiye’de şu anda resmi olarak distribütörlüğü bulunan MG, Seres ve Skywell olmak üzere 3 Çinli elektrikli otomobil üreticisi var. Söz konusu markalardan MG’nin Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv’in CEO’su Kağan Dağtekin Hürriyet’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulllandı: “Bu yeni vergi düzenlemesi doğal olarak fiyatlara aynı mertebede yansır. Orta uzun vadede ise Uzakoğu’dan gelen ve bundan sonra gelmesi planlanan markaların iştahını azaltır. Özellikle Avrupa’da elektrikli araçlara olan talebin çok kuvvetli olduğu bu dönemde, üreticiler daha kârlı olacağını düşünerek önceliği Avrupa pazarlarına verirler ve Türkiye’deki elektrikli araç pazarına daha az ilgi gösterirler diye düşünüyorum.”

DÖRT MODELİN FİYATI ARTACAK

İlave vergi kararından ilk etapta, Türkiye’de satışa sunulan ve yakın zamanda satışa sunulacak 4 modelin etkileneceği tahmin ediliyor.  Bu modellerin 3’ü Çin’den diğeri Japonya’dan geliyor.  DFSK Seres 3, Skywell ET5 ve MG’nin yakında satışa çıkacak yeni ZS EV’i Çin’den gelen elektrikli otomobil modelleri olarak sıralanıyor. Subaru Solterra ise Japonya’da üretilerek Türkiye pazarında satışa sunuluyor. Getirilen ilave gümrük vergisiyle söz konusu modellerin fiyatlarının yüzde 10 oranında artacağı tahmin ediliyor. Bu arada, Honda ve Toyota gibi markalar da kısa süre içerisinde yeni elektrikli araçlarını Türkiye pazarında satışa sunmaya hazırlanıyordu. Alınan kararla bu üreticilerin elektrikli otomobilleri de yüzde 20 olarak uygulanacak yeni gümrük vergisine dahil olacak.

TESLA MODEL 3’E YÜZDE 20 VERGİ

İlave gümrük vergisinden kısa süre içerisinde Türkiye pazarına girecek olan elektrikli araç devi Tesla da etkilendi. Çünkü, Tesla’nın en rekabetçi otomobillerinden Model 3’ün üretimi Çin’in Şangay bölgesindeki fabrikada gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Model 3 henüz Türkiye pazarında resmi olarak satışa sunulmadan yüzde 20’lik gümrük vergisine dahil oldu. Model 3 Avrupa’da 50 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyordu. Öte yandan, dünya devi şirket, diğer bir önemli otomobili Model Y’yi Almanya’daki fabrikasında üreterek Türkiye’de satışa sunmayı planlıyor. Bu nedenle Model Y ilave vergiden etkilenmiyor.

BU ÜLKELERDEN İLAVE VERGİ ALINMAYACAK

Karar yalnızca Türkiye ile doğrudan ticaret anlaşması bulunmayan ülkeleri kapsıyor. Bu ülkeler, GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ve ‘Diğer Ülkeler’ sütununda yer alan ülkelerden meydana geliyor. Örneğin, Hindistan, Vietnam, Gana, Kongo, Ukrayna gibi ülkeler GTS olarak geçiyor. ‘Diğer Ülkeler’ arasında ise ABD, Japonya, Çin, Kanada gibi ülkeler var. Yüzde 10 ilave gümrük vergisinin geçerli olmadığı yani karardan etkilenmeyecek ülkeler ise şu şekilde: “Avrupa Birliği ülkeleri, EFTA ülkeleri (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein), STA yapılan ülkeler (İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları, Singapur, Kosova, Venezuella ve Birleşik Krallık).”


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