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Coca Cola’ya yeni rekabet düzeni

29.07.2022 - 08:47 | Son Güncelleme :
Coca Cola’ya yeni rekabet düzeni | Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurulu’nun Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (CCSD) hakkında yürüttüğü soruşturma, şirketin verdiği taahhütlerin kabul edilmesiyle sonlandırıldı. Coca Cola verdiği taahhüt çerçevesinde kasım ayından itibaren, büfe, bakkal, kafe ve restoranlara koyduğu dolaplarında gazlı ve kolalı içeceklerin yanı sıra satış noktalarında soğutucu olmaması halinde rakiplerinin ürünlerine de yer verecek.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada Rekabet Kurulunun Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (CCSD) hakkında yürüttüğü soruşturmanın, CCSD’nin  tarafından sunulan taahhüt paketinin kabul edilmesiyle sonlandırıldığı bildirildi. Açıklamada, CCSD taahhütleri rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte bulunarak, soruşturmanın 2 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sonlandırıldığı belirtildi.

RAKİP ORANI YÜKSELDİ

Kasım 2022’den itibaren uygulamaya girecek CCSD taahhütlerinin neler olduğu özetle şöyle anlatıldı: “Satış noktaları ile kolalı içecekler, diğer gazlı ürünler ve gazsız ürünler için tek sözleşme yerine ayrı ayrı sözleşmeler yapılacak. Satış noktalarına tanımlanan indirim, promosyon ve iskontolar sadece aynı tür içeceklerde geçerli olacak. Gazsız ürünlerde münhasırlık içeren sözleşmelere son verilecek. Sözleşme süreleri 2 yıl ile sınırlı tutulacak. Miktarlı sözleşmelerinin yürürlüğünün iki yılı aşması hâlinde satış noktasına cezai şart uygulanmaksızın sözleşmeden çıkış hakkı tanınacak. Geleneksel kanaldaki 100 m2 altındaki noktalar (büfe, bakkal) ile yerinde tüketim kanalındaki (kafe, restoran) noktalar bakımından, CCSD’ye ait içecek dolaplarının yüzde 25’i rakip ürünlerin erişimine açılacak. Tüketiciler ve satış noktaları konu hakkında bilgilendirilecek. Sözleşmelerde yer alan alım şartlarında ‘düzenli ve sürekli satın almak suretiyle’ ifadesinin yalnızca nakit yatırım içeren sözleşmelerde korunacak ve nakit yatırım haricindeki diğer indirim-iskonto-promosyonları içeren hükümler bakımından sözleşmelerden kaldırılacak şekilde düzenleme yapılacağını taahhüt etmiştir.” Rekabet Kurumu, CCSD’nin rakiplerini, perakende satış noktalarını ve tüketiciler bakımından taahhütlerinin sonuçlarını anlatan bir de kısa film yayınladı. Çizgi filmde bir bakkalla manavın konuşması üzerinden kararların ne anlama geldiği basitleştirilerek anlatıldı.


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