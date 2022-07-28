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ABD ekonomisi teknik resesyonda

28.07.2022 - 16:13
ABD ekonomisi teknik resesyonda | Genel Haberler

ABD ekonomi son iki çeyrektir daraldı ve teknik anlamda resesyona girdi. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.6, ikinci çeyreğinde de daralma yüzde 0.9 olarak gerçekleşti.

ABD ekonomisi 2022 ilk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte de daraldı. Böylece ülke ekonomisi teknik anlamda resesyona girmiş oldu.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.6, ikinci çeyreğinde de yüzde 0.9 oranında daralma gerçekleşti. 

Ekonomistler ikinci çeyrekte 0,3-0,5 aralığında büyüme bekliyordu.

Fed Başkanı Powell dün FOMC sonrası yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmediğini, ancak ikinci çeyrekte büyümenin yavaşladığının açık olduğunu ifade etmişti.

İkinci çeyrekte ABD'de tüketici harcamaları yüzde 1,0 artarken, çekirdek PCE yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşti.


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