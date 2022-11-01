İstanbul'un enflasyonu açıklandı | Ekonomi Haberleri

İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,96 toptan fiyatlar da yüzde 5,89 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekim 2022 Fiyat İndeksleri açıkladı. Buna göre İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,96, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5,89 oranında arttı.

İHA'da yer alan habere göre; 2021 Ekim ayına göre, 2022 Ekim ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 108,77, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 104,21 olarak gerçekleşti.

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Ekim 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamalarında yüzde 7,98, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,95, Gıda Harcamalarında yüzde 5,54, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 2,97, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2,64, Diğer Harcamalarda yüzde 0,84, Konut Harcamalarında yüzde 0,31, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalar grubunda yüzde 0,23 artış izlendi.

Ekim 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 24,53, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 4,64, Mensucat Grubunda yüzde 3,37, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 3,21, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,83 artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 4,29, Madenler Grubunda yüzde 0,03, azalış izlendi.

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