Elon Musk, kendini Twitter'ın 'tek yönetici'si yaptı | Ekonomi Haberleri

Elon Musk, Twitter'ın yönetim kurulunu feshederek kendini 'tek yönetici' yaptı.

Tesla ve SpaceX'in Ceo'su Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın yönetim kurulunu feshederek kendini 'tek yönetici' yaptı. Twitter, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC), şirketin tek yöneticisinin Elon Musk olduğunu duyurdu.

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Twitter'ın yeni sahibi Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şirketin tek yöneticisi olmasının geçici olduğunu belirtti.

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu.

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