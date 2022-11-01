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Dolar kurunda son durum

01.11.2022 - 11:07 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 1 Kasım güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,50 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,60 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,62 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5870 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6700 TL seviyesini görürken; kur saat 11:01 itibarıyla 18,6179 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,5500 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,5018 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,4726 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,32 oranında düşüşle 111,12 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9932 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,23 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15,14 seviyesinde bulunuyor.

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