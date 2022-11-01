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Altın yeni aya yükselişle başladı! Gözler Fed’de

01.11.2022 - 13:01 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları 1 Kasım: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları, kasım ayının ilk gününe değer kazancıyla başlarken; piyasalar Fed’e kilitlendi. Fed’in mesajlarının piyasalar üzerinde yön belirleyici olması bekleniyor.

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Altının ons fiyatı, geçtiğimiz 7 aydır aralıksız değer kaybederken; yeni ayın ilk gününe değer kazancıyla başladı. Altın yatırımcısı yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına odaklandı.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı bugün başlayıp yarın sona erecek. Fed, Türkiye saati ile 21:00’da faiz kararını açıklayacak. Saat 21:30’da ise, Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı başlayacak. Piyasalar Fed’den 75 baz puan faiz artırımı beklerken; verilecek mesajlarda ileriki dönemlere yönelik yol haritasına dair ip uçları aranacak. Piyasaların yapılan açıklamalarla yön bulması bekleniyor.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 981 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 983 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 987,89 lira seviyesini, en düşük ise 976,38 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:45 itibarıyla yüzde 1,07 oranında düşüşle 987,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1628 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 700 liradan işlem görüyor.

Ons altın, Fed’in faiz kararı öncesi dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan baskının etkisiyle yukarı yönlü hareket ediyor. Sarı maden, bugün içerisinde en yüksek 1650 doları, en düşük 1630 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 1,01 oranında yükselişle 1649 dolarda hareket ediyor.

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