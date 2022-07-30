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İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde

30.07.2022 - 14:13
İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 22-28 Temmuz'u kapsayan haftaya ilişkin yayınladığı rapora göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 327 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL, 22-28 Temmuz’u kapsayan haftaya ilişkin kapsamlı uçuş verilerini yayınladı. Buna göre İstanbul Havalimanı Avrupa’daki en yoğun meydanlar arasında zirvedeki yerini korudu. Kapsamlı değerlendirme raporuna göre İstanbul Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama bin 327 uçuş gerçekleşti. Uçuş verileri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından da paylaşıldı. SHGM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "22-28 Temmuz 2022 döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 327 uçuş ile 1. ve Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 942 uçuş ile 8. sırada yer almıştır" denildi.

ANTALYA HAVALİMANI 8'İNCİ SIRADA YER ALDI

İstanbul Havalimanı’nın ardından günlük ortalama bin 280 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı ikinci sırada yer alırken, bin 215 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ise üçüncü oldu. Avrupa'daki en yoğun ilk 10 havalimanı listesine Türkiye'den giren diğer bir havalimanı da Antalya oldu. Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 942 uçuş ile 8’inci sıraya da yer aldı.  


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